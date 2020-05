A Defesa Civil de Minas entregou ao governador Romeu Zema R$ 8,4 milhões em produtos arrecadados para ajudar no enfrentamento da pandemia do coronavírus no Estado. São cerca de 800 mil itens como cestas básicas, álcool 70% e produtos de higiene que serão entregues para populações vulneráveis de 217 municípios nas próximas semanas.

Visita do governador Romeu Zema ao depósito da Defesa Civil, em Belo Horizonte Visita do governador Romeu Zema ao depósito da Defesa Civil, em Belo Horizonte

Durante visita ao depósito onde estão os itens arrecadados nessa sexta-feira (15), em Belo Horizonte, Zema ressaltou a união do povo mineiro e disse que toda ajuda é bem-vinda neste momento. “A nossa sociedade está mostrando, mais uma vez, o seu empenho no combate ao vírus e na redução dos impactos da pandemia. Quero deixar o meu agradecimento a todas as pessoas e empresas que estão se mobilizando para fazer essas doações. É um momento em que tantos perderam emprego e deixaram de ter sua renda, e esse material chegará em boa hora aos que mais precisam. Juntos, vamos conseguir passar por isso e nos tornar um povo ainda mais forte e unido”, afirmou.

O controle do material doado é feito por meio de sistema digital que registra desde a entrada dos itens até as suas condições, como por exemplo, o prazo de validade. “Ficamos muito atentos, principalmente em relação às cestas básicas, e não deixamos perder nada. Todas as doações chegam até o depósito, são separadas e, após um trabalho de logística, são distribuídas para os municípios, hospitais, povos e comunidades tradicionais que precisam dessa ajuda. Os materiais são levados pelos caminhões da Defesa Civil e de empresas privadas que têm nos apoiado", explicou o coronel Rodrigo Sousa Rodrigues, chefe do Gabinete Militar.

Quem quiser fazer uma doação pode acessar o Portal MG.