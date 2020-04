Para evitar riscos de contaminação e disseminação do coronavírus, o serviço de pediatria do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) começa a fazer, a partir desta quarta-feira (1), atendimento por telefone para orientar pais e responsáveis de crianças que precisam de atendimento médico.

Na modalidade, conhecida como telemedicina, será avaliado o quadro clínico da criança, de acordo com o relato do responsável. Mas segundo o instituto, nos casos em que houver necessidade de receita médica para aquisição de remédio controlado ou de uso contínuo, consulta com especialista, dor de ouvido sem sintomas respiratórios ou outras urgências, no momento do atendimento telefônico, o próprio profissional agendará a consulta no Centro de Especialidades Médicas.

O Ipsemg informou ainda que durante o período de quarentena estão suspensas as marcações de consultas na pediatria pelo agendamento on-line ou pela Central LigMinas 155, mas os casos graves continuam sendo atendidos no Serviço Médico de Urgência do Hospital Governador Israel Pinheiro da Alameda Ezequiel Dias, no Centro de Belo Horizonte.

Telepediatria

Telefone: (31) 3237- 2443

Horário: de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h