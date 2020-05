O uso de máscaras de proteção passou a ser obrigatório em Matozinhos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, neste sábado (9). A ação visa a prevenir e combater a proliferação do novo coronavírus (Sars-Cov-2), agente causador da Covid-19.

Como medida de conscientização, profissionais da Secretaria de Saúde da cidade, juntamente com equipes de brigadistas, fiscalização e de trânsito distribuíram, nesta manhã, panfletos informativos sobre o uso do item à população. De acordo com a prefeitura, os matozinhenses estão sendo receptivos ao uso do Equipamento de Proteção Individual (EPI).

"Neste momento é imprescindível a colaboração de todos. Só assim faremos a diferença no combate ao vírus", informou a prefeitura, em postagens em redes sociais. Segundo as autoridades de saúde, a cidade, onde a abertura do comércio está liberada, tem um caso confirmado de Covid-19 e não registrou mortes pela doença, até o momento.