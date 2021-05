Mais dois grupos com a segunda dose da CoronaVac atrasada receberão o reforço contra a Covid-19 nesta semana em Belo Horizonte. Além dos idosos de 65 anos, que nesta quarta-feira (19) podem completar o esquema vacinal, moradores de 64 vão garantir a imunidade a partir desta quinta (20). Na sexta (21), é a vez dos trabalhadores da saúde de 43 a 49.

A distribuição da vacina acontece após a chegada de nova remessa, com 12 mil imunizantes fabricados no Brasil pelo Instituto Butantan. Conforme a prefeitura, o número é suficiente para concluir a proteção deste grupo prioritário, composto por de 31 mil pessoas.



É necessário levar documento de identidade, CPF e comprovante de residência, além do cartão de vacinação que conste a primeira dose. O atendimento ocorre das 7h30 às 16h30, em pontos fixos, e das 8h às 16h30, no sistema drive-thru (veja os endereços aqui).

A vacinação dos idosos de 64 anos acontece nos mesmos horários e postos do grupo anterior. No entanto, os profissionais da saúde deverão se deslocar para outros locais na sexta-feira, dedicados exclusivamente a este público (confira os postos aqui).

Nova remessa

Nessa terça-feira (18), Minas recebeu o 20º lote de vacinas contra coronavírus, composto por 508 mil doses. As 8,2 mil unidades da CoronaVac serão destinadas a completar a imunização de quem ainda precisa tomar a segunda dose, enquanto as 435,5 mil da AstraZeneca serão utilizadas na aplicação do reforço em idosos de 60 a 69 anos. Já o produto da Pfizer vai contemplar 64 mil pessoas com comorbidades e com deficiências permanentes, grávidas e puérperas.

