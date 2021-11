Para marcar o Dia Mundial de Luta contra a Aids, celebrado no dia 1º de dezembro, a prefeitura de Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, fará testagem de HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis (DST) a partir desta segunda-feira (29). Serão feitos testes rápidos durante toda a semana.

Além dos testes, o Núcleo Especializado em Programas de Saúde também fará abordagens sobre a prevenção da Aids e demais doenças transmitidas no contato sexual. A ideia é estimular a prevenção e também a realização de exames rápidos.

Para fazer o teste, os interessados deverão ir à sede do núcleo, que fica na rua São Sebastião, 1007, no bairro dos Professores. O horário de atendimento é de 8h às 11H e 13h às 17h.

O HIV

O vírus da Aids torna o sistema imunológico do organismo ineficaz. Assim, o paciente é incapaz de combater a infeção por outros vírus e bactérias.

Em Coronel Fabriciano há 296 pessoas com o vírus da Aids, segundo a secretaria municipal de saúde. No Brasil, o número de soropositivos é de cerca de 920 mil. Apesar de não ter cura, o diagnóstico rápido e o tratamento com medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) permitem prolongar a vida dos pacientes.

