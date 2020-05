O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Giovanne Gomes da Silva, irá integrar o governo de Jair Bolsonaro. O oficial assumirá a presidência da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), vinculada ao Ministério da Saúde. O órgão é responsável em promover políticas de saneamento básico à população.

O novo chefe da PM ainda não foi anunciado. Segundo a corporação mineira, essa divulgação deve ocorrer "em breve".

A nomeção de Giovanne Silva foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (29). Ele assume o cargo no lugar de Marcio Sidney Sousa Cavalcante, que foi exonerado. A portaria foi assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Netto.



Em nota, a assessoria de imprensa da PM destacou que, em um ano em meio com o coronel no comando da corporação, o Estado alcançou o menor Índice de Crimes Violentos dos últimos oito anos. "De janeiro a abril deste ano, na comparação com os quatro primeiros meses de 2019, chegou a 27%".

Durante toda a trajetória dele à frente da Policia Militar, diz a nota, a redução chegou a 40%. "A taxa de homicídios consumados, de igual forma, caiu 15% em 2019 e, no presente ano, também apresenta redução em relação ao ano anterior, o que comprova a qualidade do serviço prestado por ele e sua equipe".

O texto também destaca que o coronel teve importância na construção dos hospitais de Campanha de Belo Horizonte e de Betim, na região metropolitana.

Leia mais:

Pedido de moção de aplausos para Bolsonaro deve entrar em debate na Câmara Municipal de BH

Beneficiários do auxílio emergencial podem pagar compras via celular