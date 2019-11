Um corpo foi encontrado morto no na tarde deste sábado no ribeirão Arrudas, em Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, trata-se de um homem com idade entre 25 e 30 anos, e não havia nenhum documento próximo ao corpo para identificá-lo.

Corpo foi encontrado biando no Arrudas com duas perfurações na cabeça

Os bombeiros foram acionados para comparecer ao local, na avenida Tereza Cristina, na altura do bairro Calafate, região Oeste da capital mineira. Lá, o corpo do homem foi encontrado com duas perfurações na cabeça, segundo a Polícia Militar, que trata o caso como homicídio.

O corpo foi retirado do ribeirão e está sob análise da perícia da Polícia Civil

Afogamento em cachoeira

Também na tarde deste sábado, outro homem se afogou em um lago que fica abaixo da cachoeira do Pedrão, na altura do km 95 da MG-010, próximo aao município de Santana do Riacho, município da região central do estado que fica a 90 quilômetros de Belo Horizonte.

