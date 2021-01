Um corpo carbonizado foi encontrado, na manhã deste domingo (10), dentro de um carro, na BR-040, altura do Km 522, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o corpo e o veículo, com placa possivelmente clonada de São Paulo, estavam destruídos pelas chamas. Por isso, não foi possível identificar a vítima, que estava no banco traseiro do carro.

A perícia esteve no local e também não soube precisar a causa da morte, ou se o corpo era de um homem ou de uma mulher. O veículo foi removido do local e o corpo levado para o Instituto Médico Legal (IML). O caso foi encaminhado para a Polícia Civil.

