O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros no rio Doce, no distrito de Ipabinha, em Santana do Paraíso, no Vale do Rio Doce, nesta quinta-feira (26).

Segundo a corporação, a vítima tinha um tecido enrolado no pescoço e as mãos estavam amarradas para trás. Uma pessoa que passava próximo às margens do rio viu o corpo descendo com a correnteza e acionou os militares.

A perícia foi acionada e esteve no local.