O corpo da modelo e influencer digital de Belo Horizonte, Júlia Hennessy Cayuela, será enterrado neste sábado (17), no Parque Renascer Cemitério e Crematório, em Contagem, na região metropolitana. Conforme informou a família, a cerimônia está marcada para às 17h e será reservada à amigos e familiares.

Júlia morreu aos 22 anos em uma batida entre uma motocicleta e um caminhão, na BR-277, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

Ela viajava pelo Sul do país com o marido, Daniel Cayuela, quando houve o acidente, ocorrido na última quinta-feira (15). A modelo entrou em parada cardiorrespiratória no local e foi encaminhada pelo helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) ao Hospital Cajuru, mas não resistiu aos ferimentos.

Daniel pilotava a moto no momento do acidente e foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde pela concessionária que administra o trecho da rodovia. Ele foi submetido a uma cirurgia no ombro e segue internado no local.

Júlia tinha mais de 279 mil seguidores no Instagram, onde compartilhava conteúdos de moda e estética. Momentos antes do acidente, compartilhou vídeos viajando de moto com o companheiro, passando pela Serra da Graciosa.

“A vida é breve”

Na última publicação que fez no Instagram, a influencer escreveu "a vida é breve” na legenda de uma foto em que aparece com o marido. A postagem está sendo utilizadas pelos fãs, amigos e familiares como forma de despedida da modelo.

Leia mais:

Influencer de BH morre aos 22 anos após acidente de moto com o marido, em Curitiba

Uma a cada cinco pessoas do grupo prioritário tomou as duas doses da vacina contra a Covid em BH

Pampulha completa 5 anos como Patrimônio Cultural da Humanidade; veja fotos e como visitar