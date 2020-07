Um incêndio nesta quarta-feira (15) destruiu parte de um imóvel comercial no bairro Dom Bosco, na região Noroeste de Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a empresa de antenas fica na rua Nelson Soares e uma grande quantidade de fumaça preta tomou conta do local. Não houve vítimas.

Os militares tiveram dificuldades para conter as chamas porque havia muito plástico armazenado. Quatro viaturas foram usadas para controlar o incêndio, que corria o risco de se alastrar para as casas vizinhas. Até uma retroescavadeira foi utilizada no combate ao fogo.