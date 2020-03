O Corpo de Bombeiros procura desde terça-feira (10) por um homem de 46 anos que foi arrastado por uma cabeça d'água quando tentava atravessar um rio com uma motocicleta. O caso aconteceu em Santo Antônio do Retiro, no Norte de Minas, e as buscas são feitas por militares do 6º Pelotão, localizado em Janaúba.

De acordo com os bombeiros, o homem estava na zona rural da cidade quando tentou atravessar o rio João. Ele foi atingido por um grande volume de água que desceu de maneira abrupta. A moto da vítima foi encontrada proximamente ao local onde o homem tentava fazer a travessia. O capacete foi localizado a cerca de mil metros do local.

De acordo com boletim divulgado nesta quarta-feira (11) pela Defesa Civil de Minas, 73 pessoas morreram no Estado desde o início do período chuvoso, em outubro, por causa de chuvas intensas.

Leia mais:

Travesti é espancada e assassinada com facadas no pescoço no bairro Paraíso

Ônibus pega fogo e fica destruído na BR-381, em Betim; assista ao vídeo