O corpo de um homem não identificado foi encontrado com várias perfurações de balas na manhã desta sexta-feira (20) em um condomínio abandonado no bairro Vianópolis, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima estava com as mãos amarradas e tinha um corte no pescoço.

De acordo com a Polícia Militar, o corpo foi encontrado após uma denúncia via 190. A vítima tinha idade aparente de 20 a 25 anos, cor parda, um alargador na orelha esquerda e uma tatuagem de palhaço no antebraço esquerdo.

Na noite dessa quinta-feira (19), a PM recebeu uma denúncia anônima de que um carro sedan prata estava circulando pelo local, mas o veículo não foi avistado quando os policiais chegaram ao local. O caso foi encaminhado à delegacia de homicídios de Betim e o corpo encaminhado ao Instituto Médico Legal da cidade.