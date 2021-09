Um corpo em estado de decomposição foi encontrado na caixa de gordura de um prédio em Igarapé, Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa segunda-feira (20). A suspeita é que a vítima seja um jovem, de 20 anos, que morava no residencial e estava desaparecido.

De acordo com a Policia Militar, um morador do condomínio disse que foi avisado nesta semana sobre um forte odor na caixa de gordura, que era tampada com um bloco de concreto, lacrada com cimento e coberta com terra.

Ao abrir a estrutura, encontrou o corpo e chamou o irmão do morador desaparecido, confirmando as suspeitas. Ainda segundo a PM, a vítima tinha um relacionamento com uma mulher no condomínio, estavam separados, mas continuava se encontrando com ela.

O atual namorado dessa mulher teria sido apontando como suspeito do crime, motivado por ciúmes. Quando a PM iniciou as buscas por esse homem, foi informada que três homens, incluindo o irmão do jovem, estariam armados numa casa em outro bairro de Igarapé para matar o acusado.

'Arma falhou'

Segundo os militares, no local, encontraram o irmão da vítima, que teria puxado o gatilho contra o suspeito, mas a arma falhou e ele aproveitou para escapar. Na mesma noite, a mulher da vítima se apresentou à PM.

Ela foi presa suspeita de ter participado na ocultação do cadáver. A investigação seguirá na Delegacia de Polícia Civil em Igarapé.

