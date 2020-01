O corpo de um homem de 59 anos foi encontrado às margens do rio Doce pelo filho dele, em Santana do Paraíso, na região Leste de Minas, nessa terça-feira (28). Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima se afogou no domingo (26), no bairro Ipabinha, quando tentava buscar uma bicicleta que era arrastada pela água.

Os militares começaram as buscas ainda no domingo, com a ajuda dos familiares da vítima. Um dos filhos dele localizou o corpo do pai dentro do rio, próximo a uma estação ferroviária.

Conforme a Defesa Civil da cidade, apesar do homem ter sido levado pela correnteza do rio Doce, que teria transbordado em função da chuva, o caso não será considerado como morte em decorrência da chuva. A explicação é que o bairro onde ele morava já tinha sido evacuado pelo órgão e o homem voltou para buscar a bicicleta.