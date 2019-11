O corpo de um homem, de aparentemente 33 anos, foi localizado na madrugada desta quinta-feira (7), caído ao chão, em uma rua do Barreiro, na região de mesmo nome. Não foi possível identificar a vítima.

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 3h56, uma denúncia anônima levou os agentes até a rua 13, altura do número 23, no bairro Vila Bernadete, e lá encontraram a vítima enrolada em um cobertor, com uma camisa enforcando seu pescoço e uma sacola de plástico escondendo seu rosto.

O homem, de cor parda e tatuagens na perna direita (tribal), costelas (carpa) e ombro (teia de aranha), também estava com as mãos para trás, amarradas com um cabo de telefone. Havia sinais de golpes na cabeça e marcas de constrição do pescoço (enforcamento).

Segundo a PM, não foram localizados sinais de quaisquer movimentos, brutalidade ou brigas no local onde o corpo foi encontrado. A vítima estava sem documentos.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e a ocorrência foi encerrada na 2ª Delegacia Especializada em Homicídio do Barreiro.