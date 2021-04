O corpo da influenciadora digital Lívvia Bicalho, de 37 anos, encontrada morta em João Monlevade, na região Central de Minas, foi enterrado no início da tarde desta quinta-feira (22), no cemitério municipal de Nova Era, também no interior do Estado.

O enterro do namorado dela, Rafael Ribeiro, de 39 anos, também está previsto para essa tarde, no cemitério Nossa Senhora da Paz, em Ipatinga.

Os dois foram encontrados mortos dentro do apartamento do casal, na tarde de quarta-feira (21). Segundo informações da Polícia Militar (PM), vizinhos contaram que ouviram disparos após uma discussão. A suspeita é de que o homem tenha matado a namorada e se suicidado em seguida. Ele foi encontrado com uma arma de fogo em uma das mãos.

A Polícia Civil foi ao local e confirmou que trabalha com a hipótese de feminicídio seguida de suicídio. O caso está sendo investigado pela corporação.

Livvia Bicalho tinha 37 anos, era influenciadora digital e contava com 100 mil seguidores no Instagram. Ela deixa dois filhos, um menino de 9 anos e uma jovem de 19.

