O corpo de uma jovem de 21 anos, grávida de quatro meses, foi encontrado nesta segunda-feira (17) na zona rural de São Sebastião da Bela Vista, no Sul de Minas. A vítima teria sido morta pelo ex-namorado em Guarulhos (SP). A polícia chegou até o corpo após o suspeito confessar o crime.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava desaparecida desde 8 de fevereiro e o único suspeito do crime era o ex, de 26 anos. Segundo parentes e vizinhos do casal, os dois tinham brigado naquele dia. Ele se entregou à polícia e confessou o assassinato. Em seguida, ele também informou aos policiais que havia escondido o corpo em uma área de várzea, próximo à rodovia Fernão Dias, no limite entre os municípios de Pouso Alegre e São Sebastião da Bela Vista, a cerca de 180 quilômetros de Guarulhos.

O corpo foi levado para o IML de Pouso Alegre e aguardava os trâmites legais de identificação para ser liberado para a família.