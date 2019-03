O corpo de um jovem de 21 anos que se afogou nesse sábado (29) no Rio das Mortes, em Tiradentes, foi encontrado na manhã de domingo (30).



José Carlos da Silva Cândido de Freitas pescava com cinco amigos quando decidiu nadar e não retornou à superfície. Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados e realizaram buscas no rio, sem sucesso. Hoje, eles voltaram ao local e encontraram o corpo.