A família da mineira Camila da Silva, morta supostamente pelo companheiro em Portugal, conseguiu levantar os R$ 30 mil necessários para o traslado do corpo da jovem até Ipatinga, no Vale do Aço, onde ela será sepultada. De acordo com um vídeo postado nesta sexta-feira (11) pelo irmão da vítima, Werleis Silva, o velório deve ser realizado até quinta-feira (17).

Camila foi encontrada morta no dia 2 de outubro, em Vila Arruda dos Vinhos, distrito de Lisboa, em Portugal. O corpo dela estava dentro de uma mala envolta por fita adesiva e foi localizado por um morador que passeava com um cão pelo local. O companheiro da mineira é o principal suspeito de tê-la matado a facadas e foi preso pela Guarda Nacional Republicana.

De acordo com Werleis, o transporte do corpo agora depende da burocracia, que envolve o consulado brasileiro em Portugal e a liberação pela polícia portuguesa. Até segunda-feira (14), a família deve ter uma posição sobre a data do traslado.

