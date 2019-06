O corpo de uma mulher de 36 anos foi encontrado no estacionamento da unidade da PUC Minas no Barreiro, na manhã dessa quarta-feira (5). Três homens, envolvidos direta e indiretamente com o crime, foram presos.

De acordo com a Polícia Militar, os vigilantes da instituição relataram que o corpo foi localizado por volta das 6h30, durante patrulha. Eles disseram não ter ouvido nada durante a madrugada.

Na perícia, foram constatadas contusões na cabeça e queimaduras no lado direito das costas, sem perfurações Junto ao corpo, foi localizada parte da Certidão de Nascimento da vítima, documento pelo qual foi possível identificar o nome dos pais da mulher, incluindo o CPF.

Com esses dados, a PM visitou a residência da vítima, no bairro Itaipu, também na região do Barreiro, e, por fotos, a irmã da mulher reconheceu o corpo.

A PUC Minas foi procurada pela reportagem e ainda não se posicionou sobre o assunto.

Vingança

Segundo a PM, durante buscas pelos envolvidos no crime, foi apurada uma tentativa de homicídio contra um homem que seria o autor do feminicídio, no bairro Átila de Paiva, no Barreiro. De acordo com os militares, dois homens tentaram matar o suposto assassino da mulher. Foram localizadas e apreendidas armas e drogas na casa do supeito.

Todos os três homens foram detidos e levados para a Delegacia de Polícia Civil. O caso será investigado.