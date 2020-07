O corpo de uma mulher de 31 anos foi encontrado dentro de uma geladeira, no apartamento dela, no bairro Planalto, região Norte de Belo Horizonte, nesta quarta-feira (15). Havia sinais de enforcamento. A Polícia Militar foi acionada pelo companheiro dela, que mora em outra cidade e afirmou ter decidido arrombar o imóvel por não ter notícias da mulher há alguns dias.

Segundo a Polícia Civil, o corpo foi encontrado dentro de uma geladeira lacrada, ligada na tomada, e com a porta virada para o lado parede. Por causa da refrigeração, somente um exame pericial poderá atestar a data da morte. A última pessoa a vê-la com vida foi uma vizinha, no dia 7 deste mês. "A polícia já iniciou as apurações, trabalha com uma linha de investigação, mas não descarta nenhuma hipótese", afirmou a corporação.

Aos policiais, o companheiro afirmou que o casal morava em residências separadas porque ele é caseiro de um sítio na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Histórico

De acordo com a Polícia Militar, a vítima registrou um boletim de ocorrência no dia 24 de junho, relatando que havia recebido ameaças de um homem com quem se relacionava há quatro meses (uma pessoa diferente do companheiro que chamou a polícia nesta quarta-feira). De acordo com o documento, ela teria tentado terminar o relacionamento, mas o homem teria dito que se mataria se ela fizesse isso. A mulher relatou ainda que o companheiro a fez ingerir uma substância branca que a fez ficar desnorteada e dormir. Ao acordar, ela percebeu que seu celular estava sem chip.

A corporação chegou a fazer uma visita à residência da mulher nesta terça-feira (14), dentro do programa de acompanhamento de vítimas de violência doméstica, mas ela não havia sido localizada pela equipe.