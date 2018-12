Uma mulher de aproximadamente 40 anos foi encontrada morta e com o crânio esmagado na cozinha de uma casa em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa quarta-feira (26). A suspeita é que ela tenha sido morta na véspera de Natal.

Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito é um homem de 39 anos que seria companheiro da vítima. Os familiares dele sentiram sua falta durante a festa de Natal e resolveram procurá-lo na casa onde morava, no bairro Cruzeiro do Sul.

Como ele não atendia, passado alguns dias, os familiares decidiram acionar o dono do imóvel. Com a chave da residência, o responsável abriu a porta e encontrou a mulher caída no chão da cozinha. O corpo já estava em estado avançado de decomposição. Os indícios mostraram que ela havia sido atingida violentamente com um objeto da cabeça, já que teve o crânio esmagado.

Vizinhos disseram à polícia que não ouviram nenhum barulho ou sinais de briga nos últimos dias e também afirmaram que não viam o suspeito há algum tempo. Ele ainda não foi localizado pela polícia.

