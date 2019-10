O corpo de uma mulher de 36 anos, que estava desaparecida há dois meses, foi localizado pela Polícia Civil nesta quinta-feira (17) enterrado dentro da residência dela. O caso aconteceu no bairro Jardim Atalaia, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.

De acordo com instituição, o marido da vítima confessou para a equipe tê-la matado e depois ocultado o cadáver na área externa de sua residência. Foi ele quem indicou a localização do corpo aos policiais, durante um cumprimento de mandado de busca e apreensão. Além do suspeito, outras duas pessoas foram presas. Elas são investigadas por participação no crime de ocultação de cadáver.