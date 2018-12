O corpo de um homem que estava desaparecido desde sábado (22), após ser atingido por uma tromba d'água em São João Batista do Glória, no Sul de Minas, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros. Outras quatro vítimas foram localizadas no domingo, mas um homem permanece desaparecido.

Todas as vítimas estavam em uma cachoeira particular chamada de Zé Pereira quando a tromba d'água chegou ao local. Quatro pessoas faziam rapel no momento, enquanto duas nadavam no poço inferior à queda da cachoeira. O local é de difícil acesso, dificultando o trabalho do Corpo de Bombeiros.

São Roque

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, a mesma tromba d'água que atingiu São João Batista do Glória deixou mais duas outras vítimas em São Roque de Minas. Os dois corpos, ambos femininos, foram localizados por moradores das redondezas, e a Polícia Militar ficou encarregada da ocorrência. A chuva de sábado vitimou, assim, oito pessoas – sete mortos e um desaparecido.

Cuidados

No período de calor e férias, o número de afogamentos tende a aumentar em Minas Gerais, especialmente em regiões com cachoeiras e represas. Para que os acidentes não aconteçam é importante tomar alguns cuidados:

- Não faça uso de bebida alcoólica enquanto estiver em cachoeiras ou represas. Isso leva a um “abuso da autoconfiança” e falta de acompanhamento das crianças que estão em sua companhia;

- Observe bem o local antes de entrar na água e nunca entre na água de uma vez;

- Fique atento às chuvas, pois trombas d'água são frequentes nessa época do ano e elas aumentam o fluxo de cachoeiras de repente;

- Não mergulhe em áreas que não conhece. As águas dos rios em Minas têm um tom escuro e impedem que o banhista veja as pedras;

- Caso presencie um afogamento, não se arrisque para salvar uma vida, se não for preparado para isso. Chame os bombeiros pelo 193 e jogue algo em que a pessoa possa se segurar.

