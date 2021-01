O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais localizou, no início da tarde desta segunda-feira (4), o corpo da terceira vítima de uma “cabeça d’água” (elevação repentina do rio, ocasionada por chuvas) registrada em uma cachoeira em Capitólio, na região Sul de Minas Gerais, no último sábado (2).

Segundo informações preliminares, o corpo seria do homem de 23 anos, morador da cidade de Oliveira, que estava desaparecido desde o dia do acidente. A corporação aguarda a perícia da Polícia Civil no clube Náutico de Furnas.

No sábado, 16 pessoas foram resgatadas com vida após o incidente, sendo 11 delas retiradas por helicóptero e outras cinco pelas equipes em terra. Uma delas apresentava fratura de pelve e perna, além de traumatismo craniano. Ela foi conduzida para a Santa Casa de Passos.

Outros dois corpos, de duas mulheres, já haviam sido encontrados pelos Bombeiros. Eles foram entregues à funerária São Vicente, em Alpinópolis.

