O Corpo de Bombeiros encontrou o corpo de uma mulher, neste domingo (16), no Rio das Velhas, entre os municípios de Lagoa Santa e Baldim, na região metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). De acordo com os bombeiros, o corpo ainda não foi identificado. Segundo a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (PCMG), a equipe técnico-científica, responsável pela perícia, está no local para realizar os primeiros levantamentos e procedimentos. A ocorrência ainda está em andamento.



Inicialmente, nesta manhã, uma equipe do Corpo de Bombeiros realizou buscas à procura do corpo de uma mulher que teria sido visto por populares que passavam pelo Rio das Velhas, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.



Conforme a corporação, o chamado foi feito por volta de 20h de sábado (15), quando fizeram uma primeira tentativa de localizar o corpo. Entretanto, por conta da "ausência de luz e visando a segurança dos militares", a guarnição interrompeu o atendimento para a retomada hoje.

