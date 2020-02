Bombeiros encontraram, no início da manhã desta sexta-feira (14), o corpo de Eduardo, o garoto de 2 anos que estava desaparecido desde a última quarta-feira, quando brincava no quintal da casa da famíila, no bairro Vila Maria Regina, em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Um morador da região teria visto o corpo de uma criança caído em uma lagoa próxima ao local onde o pequeno Dudu desapareceu e acionou militares do Corpo de Bombeiros que estavam no local para dar início ao terceiro dia de buscas.

Eduardo foi visto pela última vez na Alameda Flamboyant. Na varanda da casa dele, os chinelinhos minúsculos deixados antes de sair pelo portão e desaparecer eram sinais de esperança da família em reencontrar o caçula com vida.

Segundo a famíila, Dudu brincava com as irmãs no quintal, quando empurrou o portão e saiu na manhã de quarta-feira (12).

"Foi muito rápido. Em um segundo ele estava ali brincando e, de repente, não estava mais", conta a tia da criança, a auxiliar de controle de qualidade Magnólia Oliveira, de 39 anos. Na casa da família moram os pais, as duas irmãs, de 14 e 15 anos, e um irmão, de 12.

Magnólia conta que os pais estão muito abalados desde o início das buscas. "Dudu mamava ainda, os peitos da mãe dele estão cheios de leite", lembrou.

A última vez em que foi visto, ainda em casa, Dudu usava uma blusa de mangas compridas vermelha, um shortinho marrom e estava descalço.



Leia também:

Onde está Dudu? Família continua a procura de garotinho de 2 anos sumiu após sair sozinho de casa