O corpo encontrado em Vespasiano, na Grande BH, no fim da manhã deste sábado (2), pode ser do motorista de aplicativo Anderson Coelho Alves, de 27 anos, desaparecido desde a noite da última quinta-feira (31). Apesar de as polícias Civil e Militar não confirmarem identificação, pelas redes sociais familiares afirmam que a vítima é o rapaz. O cadáver estava em uma mata na avenida Antônio Mamede, que liga o Morro Alto ao Bela Vista.

Já o carro de Anderson foi localizado por volta de 6h50 deste sábado na rua H, no bairro Novo Horizonte, também na cidade, informou a Sala de Imprensa da PM. Em uma postagem, uma prima do homem disse que o veículo, um Palio, estava com o porta-mala vazio e sem manchas de sangue.

Ainda segundo os familiares, o motorista saiu para trabalhar por volta de 13h30 de 31 de dezembro. O último contato com os parentes foi feito por volta de 23h. Desde então, eles não tiveram mais notícias do jovem, que é morador de Confins, também na região metropolitana.

Em nota, a Polícia Civil informou que os militares ainda não tinham, até o momento, finalizado a ocorrência na delegacia. “O que podemos adiantar é que uma equipe da perícia técnica (da corporação) foi acionada e acompanha a ocorrência junto à Polícia Militar no local”, complementou em texto.

Ainda não há identificação do corpo, que será encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) em Belo Horizonte.

