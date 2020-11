Um corpo encontrado pelo Corpo de Bombeiros no rio das Velhas, em Matozinhos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi encaminhado neste domingo (15) para o Instituto Médico Legal de Sete Lagoas, na Grande BH. O cadáver foi localizado durante as buscas pelo homem que foi levado pelo rio Arrudas na quarta-feira (11).

Segundo os militares, o corpo foi achado na noite deste sábado (14) em local de difícil acesso. Por conta da chuva e da falta de visibilidade, a remoção ficou para este domingo. Nesta manhã, a corporação comunicou que o cadáver foi recuperado e encaminhado para o IML.

Conforme o Centro Integrado de Comando e Controle de Minas Gerais, algumas características da vítima já foram identificadas por possíveis familiares. No entanto, apenas com a perícia será possível confirmar a identidade.

Entenda o caso

Na quarta-feira, um homem foi visto sendo levado pelo rio Arrudas, em Belo Horizonte. Em vídeo que circula nas redes sociais, populares tentaram salvá-lo com uma corda enquanto aguardavam a chegada dos bombeiros. No entanto, ele não conseguiu se manter preso e acabou levado pela correnteza.

O rapaz teria caído no rio na esquina das avenidas Andradas e Silviano Brandão, no bairro Horto, na região Leste de BH. Caso seja confirmado que o corpo encontrado em Matozinhos é do homem que caiu no Arrudas, o tempo de busca necessário para localizá-lo foi de cinco dias.