O corpo de um homem foi localizado na tarde desta terça-feira (19) pelo Corpo de Bombeiros em um córrego do bairro Xodó Marize, na região Norte de Belo Horizonte. Segundo a corporação, as características da vítima batem com a de Aurélio Pereira de Jesus, de 33 anos, que desapareceu durante a chuva de segunda-feira (18), sendo que o ponto onde o corpo foi achado está a cerca de 6 km do local do desaparecimento.

De acordo com os bombeiros, o corpo encontrado estava preso em arbustos no córrego Isidoro. Aurélio, que, segundo testemunhas, estaria com sintomas de embriaguez na hora do acidente, caiu no córrego Vale das Palmas, que atravessa a comunidade conhecida como "Favela do Índio", localizada na divisa entre os bairros Santa Mônica e Copacabana, ambos também na região Norte.



A corporação iniciou as buscas pouco depois da queda do homem no córrego, mas precisou encerrar os trabalhos na parte da noite devido à ausência de condições de visibilidade. A procura pela vítima continuou no início da manhã desta terça e, por volta das 16h30, o encontro do corpo que pode ser dele foi divulgado.

