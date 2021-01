O Corpo de Bombeiros confirmou na tarde desta segunda-feira (4) que a Marinha do Brasil encontrou os corpos de três mineiros desaparecidos após o acidente com uma embarcação no rio Carinhanha, distante cerca de 175 quilômetros de Bom Jesus da Lapa, na Bahia. As vítimas eram de Manga, no Norte de Minas, e o acidente foi no domingo (3).

Militares de Januária seguiam para o Balneário do Pontal, para ajudar nas buscas, quando foram informados que as vítimas haviam sido encontradas.

Segundo a Marinha, o barco transportava seis pessoas e virou na tarde do domingo. As outras três vítimas conseguiram nadar até a margem do rio e conseguiram sair da água com a ajuda de populares. A Agência Fluvial de Bom Jesus da Lapa deslocou uma equipe para o local e as buscas tiveram início às 5h desta segunda.

O corpos de um homem, de 25 anos, da irmã dele, que não teve a idade divulgada, estavam a uma distância de nove quilômetros de onde ocorreu o acidente, que fica próximo ao encontro com o rio São Francisco, na divisa com Minas Gerais. O Corpo de uma segunda mulher, de 28 anos, estava em um local conhecido como Cachoeira. O corpo dela foi achado por um pescador.

Ainda de acordo com a Marinha, as causas e responsabilidades pelo ocorrido serão apuradas em inquérito instaurado pelo órgão. A Polícia Militar da Bahia esteve no local e registrou um boletim de ocorrência.

