Os corpos de dois pescadores, que estavam desaparecidos desde a noite da última quinta-feira (11), no Rio das Velhas, distrito de Inimutaba, na região Central de Minas, foram localizados pelo Corpo de Bombeiros neste domingo (14). A embarcação não foi encontrada.

Segundo os militares, que mantiveram buscas desde o anúncio de desaparecimento, os corpos dos homens, de 46 e 56 anos, estavam a 500 metros do local onde suspostamente teria ocorrido o naufrágio do barco que tripulavam. Os corpos passaram por perícia e foram removidos pela funerária de Inimutaba.

O caso

Segundo familiares das vítimas, a dupla havia saído para a pescaria, na quinta-feira, em um barco pequeno a motor de combustão, e informado que voltaria para a casa onde estava hospedada, no mesmo dia.

Durante as buscas, os militares percorreram o leito do Rio das Velhas com moto aquática, na tarde de sexta-feira. Conforme os Bombeiros, outros pescadores acampados nas encostas do rio disseram aos militares que, durante a noite, escutaram gritos vindos do rio, mas devido à grande quantidade de pescadores, acreditaram que poderia ser alguma brincadeira.

A informação foi confirmada por moradores ribeirinhos, que também disseram ter ouvido os gritos e perceberam a agitação dos cachorros.

(Com Gledson Leão)