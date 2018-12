Os corpos de quatro pessoas foram encontrados entre a manhã e a tarde deste domingo (23), após terem desaparecido durante uma tempestade que atingiu a cidade de São João Batista do Glória, no Sul de Minas, na tarde desse sábado (22). Ainda há uma pessoa sendo procurada.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o grupo estava praticando rapel em uma área próximo à Cachoeira do Zé Pereira, quando foi surpreendido pela forte correnteza causada pela chuva. As cinco pessoas desapareceram por volta de 18h.

Nesta manhã, o corpo de uma mulher foi encontrado. No início da tarde, os corpos de mais uma mulher e dois homens foram localizados. Os militares iniciaram as buscas no sábado e atuam ainda para chegar ao outro desaparecido. Não há identificação dos envolvidos. Existe a possibilidade de mais uma pessoa estar desaparecida, mas o fato ainda está sob investigação.