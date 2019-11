Neste domingo (3), cerca de 5,1 milhões de estudantes de todo o Brasil participaram do primeiro dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), sendo 530 mil deles mineiros. O gabarito oficial será divulgado somente no dia 13 de novembro e o resultado individual em janeiro 2020.

Entretanto, para você que fez a prova e quer avaliar o seu desempenho, os professores do Bernoulli fizeram a correção extraoficial comentada das provas, incluindo de Espanhol e Inglês.

Leia mais:

Enem 2019: veja o gabarito extraoficial das questões do caderno azul

Enem 2019: veja o gabarito extraoficial das questões do caderno amarelo

Enem 2019: veja o gabarito extraoficial das questões do caderno branco

Enem 2019: veja o gabarito extraoficial das questões do caderno rosa

Clique nas imagens para ampliá-las.