Usuários do transporte coletivo da capital não querem pagar tão cedo a tarifa de R$ 4,50 que entrará em vigor no próximo domingo. Um dia após o anúncio do reajuste de 11%, passageiros já buscam os postos de compra de créditos eletrônicos para abastecer o cartão. Quem recarregar até amanhã garante o preço de R$ 4,05 por 30 dias.

Para conseguir a vantagem vale usar até o 13º salário. Foi o que fez o zelador Valmir Gomes, de 49 anos, que utiliza o modal para trabalhar.

Ontem, ele adquiriu R$ 400 em créditos. “Estou fazendo sacrifício, mas com conseguirei pagar o valor antigo até o prazo de validade”. Apesar de não colocar a diferença na ponta do lápis, Valmir espera economizar R$ 60.

Já a administradora Teresa Aquino, de 52 anos, sabe que deve poupar R$ 50 com a aquisição antecipada das passagens. De ônibus, ela segue diariamente do Sagrada Família, Leste da capital, para a Savassi, região Centro-Sul. Sem titubear, recarregou R$ 210 no cartão BHBus, o que deve garantir até o fim de janeiro passagens a R$ 4,05.

Até mesmo quem não tinha o cartão resolveu comprar um para economizar. O engenheiro civil Erick Machado, de 31, aproveitou para colocar R$ 200 em créditos. “Vou ao Centro de duas a quatro vezes na semana. Não fiz a conta do gasto, mas com esse valor consigo usar por mais de um mês”, disse o rapaz.

Valmir tirou parte do 13º salário para garantir passagem R$ 0,45 mais em conta

Sem comprometer

Em um período com muitas contas para pagar, como IPTU e material escolar, a medida é considerada viável por especialistas. O economista e professor universitário Cláudio Gontijo diz que o esforço só não pode comprometer o orçamento familiar. “É preciso ter cuidado para não acabar usando um dinheiro que poderá fazer falta depois”.

Ele acredita que dispor parte do 13º é a melhor alternativa. “Não deve é entrar no cheque especial, que tem taxas de juros alta. Aí não compensa”, frisou.

Recarregados até amanhã, os créditos eletrônicos do vale-transporte (cartão amarelo) terão validade até 13 de fevereiro

Descontos

De acordo com a BHTrans, o uso do cartão pode resultar em desconto por meio da integração tarifária. Passageiros do Move, por exemplo, podem economizar R$ 1,10 em cada viagem. Além disso, ao pegar dois ônibus em um intervalo de uma hora e meia, o preço do segundo coletivo sai pela metade.