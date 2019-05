Uma corrida de patinetes marcada para este domingo (26) na Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, desafia todas as normas de segurança. O evento, chamado "1ª Copa de Patinetes em BH", foi criado no Facebook e já conta com mais de 130 participantes confirmados na página até as 17h desta terça-feira (22).

O que chama a atenção, no entanto, são as "regras" do evento:

"Regras? Não há regras. Vale tudo! Chute, furar sinal, pegar rabeta do busão, spray de pimenta, rota própria, dirigir embriagado, uso de entorpecentes, e etc! É PROIBIDO O USO DE CAPACETE, JOELHEIRA E COTOVELEIRA!!".

Ao longo da tarde desta terça, a edição do evento foi editada e as regras foram alteradas para "Respeitar as leis existentes e ser feliz na corrida".

A concentração está marcada para as 9h em um bar localizado na avenida do Contorno, de onde será dada a largada para a corrida, às 11h, e a chegada será em outro bar localizado na avenida Brasil.

O primeiro colocado será premiado com "3 litrão" de cerveja e uma porção de torresmo, o segundo colocado, "2 litrão" e o terceiro, "1 litrão". Ainda conforme a organização do evento, os prêmios deverão ser pagos pelos perdedores.

Um dos organizadores, que preferiu não se identificar, contou que a ideia começou com uma interação entre amigos. "Uma resenha, diga-se de passagem. E aí as pessoas se interessaram, parece que estão gostando. Vamos aguardar e torcer para que tudo dê certo sem nenhum tipo de problema e todos saiam felizes", conta.

Questionado sobre as "regras" que não incluíam nenhuma orientação de segurança, o organizador confessa se tratar de uma brincadeira. "As dicas de segurança de verdade estão no aplicativo do patinete, quem desbloqueia está ciente das recomendações".

Apesar de a corrida ser gratuita, uma forma de controlar o limite de participantes é a retirada de ingressos pelo Sympla.

A prefeitura de Belo Horizonte informou que o evento não possui autorização municipal. A BHTrans também informou que não recebeu nenhuma solicitação a respeito da corrida. Procurada pela reportagem, a Polícia Militar ainda não se posicionou.

Embora o clima da corrida seja de "zueira", como descrevem os organizadores, acidentes com patinetes elétricos em Belo Horizonte já levaram pelo menos 74 pessoas aos Hospital de Pronto-Socorro João XXIII somente nos últimos quatro meses.

As empresas que fornecem os equipamentos em BH, a Grin e a Yellow, informaram que seguem todas as regulamentações do Contran para operar os equipamentos.

Confira abaixo algumas dicas para o uso seguro dos patinetes:

- Use sempre o capacete bem preso à cabeça e ajustado adequadamente.

- Não trafegar com mais de 1 pessoa;

- Idade mínima de 18 anos para locação de equipamentos;

- Dê sempre preferência ao pedestre. Lembre-se: o pedestre é o mais vulnerável. É obrigação de todos cuidar da sua segurança.

- Respeite sempre os semáforos e as sinalizações de trânsito.

- Jamais conduza a bike ou o patinete se houver ingerido álcool.

- Esteja atento a irregularidades nas vias, como buracos, bem como galhos e árvores que possam oferecer riscos no seu trajeto.

Leia mais:

Usuários de patinetes passarão por blitz educativa e receberão orientações na UFMG

BHTrans vai abrir consulta pública sobre regulamentação de uso de patinete elétrico

Patinete elétrico: usuários experientes ensinam as 'manhas' para um deslocamento seguro; veja vídeo

BHTrans vai regulamentar patinete elétrico, que levou 74 para o HPS nos últimos quatro meses