A Corrida Insana volta à esplanada do Mineirão no próximo fim de semana. A maratona cheia de divertidos obstáculos, que reuniu 5 mil pessoas na edição do ano passado, poderá ser conferida novamente no domingo (6). As inscrições continuam abertas aqui e têm custo a partir de R$ 64.

Mais de 80 mil metros da esplanada serão ocupados pela estrutura da maratona. No total, 11 brinquedos vão desafiar os corredores a cada bateria de largada, que acontece a cada 10 minutos durante as 8 horas do evento.

Confira os detalhes do circuito:

1 - LARGADA INSANA: a prova começa com o desafio de uma subida, seguida por um escorregador gigante;

2 - WAVERUNNER: é plano, mas cheio de lombadas e ondulações;

3 - MATTRESS RUN (Campo Minado): um teste para o equilíbrio e agilidade em um caminho cheio de buracos;

4 - BIG BALLS: bolas gigantes surgirão à frente dos corredores e será preciso desviar;

5 - CRASH COURSE (Montanha): uma verdadeira montanha russa cheia de altos e baixos;

6 - PURE MISERY (no Sufoco): baseado nos manuais de treinamento militar, é um monstro de 30 metros de comprimento que testará força, agilidade, flexibilidade e resistência;

7 - WRECKING BALLS (Demolição): imagine bolas de demolição de prédios vindo na direção dos corredores;

8 - SLINGSHOT (Estilingue): o desafio é subir até o topo com a ajuda de uma corda e escorregar;

9 - BALL MAZE: Labirinto

10 - TANGLED UP: Obstáculo com espuma

11 - FINISH LINE: o 'gran finale' reúne um pouco de cada um dos obstáculos anteriores. É subir, pular e escorregar até a vitória.