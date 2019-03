O trânsito será alterado na Pampulha neste sábado (30) em função da St. Patrick's Run. O público estimado pelos organizadores é de 1,5 mil corredores. O local de concentração dos atletas será a Praça da Pampulha. As largadas ocorrerão a partir das 19h. Confira o que muda:



Medidas Operacionais



Das 9h de sexta (29) às 5h de domingo (31)

- Interdição da rua Versília e da rua Expedicionário Celso Raciopi, na Praça da Pampulha, para a montagem e desmontagem das estruturas para a realização do evento.



Das 17h às 23h59 de sábado (30)

- A avenida Otacílio Negrão de Lima será interditada entre avenida Alfredo Camarate e a rua Orsi Conceição de Minas para a realização das provas. As demais vias que dão acesso ao trecho serão fechadas no cruzamento e vão operar em trânsito local.



Desvios de Trânsito



Das 17h às 23h59 de sábado (30)

- Sentido Mineirão/Zoológico: avenida Otacílio Negrão de Lima, avenida Dom Orione, rua Expedicionário Paulo de Oliveira, rua Calábria, avenida Cremona, rua Palermo, rua Sardenha, rua Ligúria, rua Benito Masci, rua Andorra, avenida Heráclito Mourão de Miranda, avenida Otacílio Negrão de Lima (praça Fábio de Araújo Motta), avenida Professor Clóvis Salgado, rua Sebastião Antônio Carlos, rua Orsi Conceição de Minas.



- Sentido Zoológico/Mineirão: avenida Otacílio Negrão de Lima, rua Sardenha, rua Palermo, avenida Cremona, rua Rovigo, rua Siena, rua Calábria, rua Expedicionário Paulo de Oliveira, avenida Dom Orione, avenida Alfredo Camarate, avenida Otacílio Negrão de Lima.



Desvio Transporte Coletivo



As linhas abaixo terão desvio de itinerário

3302B - Braúnas via Itamarati

3302D - Braúnas Principal

5106 - Bandeirantes/BH Shopping



Pontos Desativados

Com a interdição da avenida Otacílio Negrão de Lima os seguintes pontos de embarque e desembarque estarão desativados: avenida Otacílio Negrão de Lima 3374, 3375, 4808, 6060, 6555 e 7069.



Obs: as linhas do transporte coletivo poderão realizar as operações de embarque e desembarque ao longo do trajeto do desvio.



Desvio para as Linhas 3302B e 3302D

Sentido Mineirão/Zoológico: avenida Sicília, rua Ligúria, rua Benito Masci, rua Andorra, avenida Heráclito Mourão de Miranda, avenida Otacílio Negrão de Lima (praça Fábio de Araújo Motta), avenida Professor Clóvis Salgado, rua Sebastião Antônio Carlos, rua Orsi Conceição de Minas



Desvio para a Linha 5106

Sentido Mineirão/Zoológico: avenida Otacílio Negrão de Lima, avenida Dom Orione, rua Expedicionário Paulo de Oliveira, rua Calábria, avenida Cremona, rua Palermo, rua Bianca



Sentido Zoológico/Mineirão: rua Bianca, rua Palermo, avenida Cremona, rua Rovigo, rua Siena, rua Calábria, rua Expedicionário Paulo de Oliveira, avenida Dom Orione, avenida Alfredo Camarate, avenida Otacílio Negrão de Lima.