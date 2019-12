A realeza do Carnaval 2020 de Belo Horizonte foi definida no último domingo (1º), no Mercado da Lagoinha. O título de rei Momo da capital ficou com Walace Felipe. Já para rainha da folia foi eleita Laís Lima e o posto de princesa ficou com Josy Semeão.

Laís Lima (rainha), Walace Felipe (rei) e Josy Semeão (princesa)

Esta foi a primeira etapa do concurso e o primeiro evento oficial do Carnaval de 2020. Os rei e rainha eleitos são premiados com R$ 12 mil. Já para a princesa o valor do prêmio é R$ 9 mil. A partir de agora, a corte terá uma agenda cheia até o fim do período da folia. Os eleitos irão participar de eventos promovidos pela Belotur, sendo até 15 apresentações durante o ano.

