O Arraial de Belo Horizonte começou. As festividades juninas da capital foram abertas no início da tarde deste sábado (8) em um cortejo junino, que começou às 13h percorrendo as ruas do Centro da cidade a partir do Parque Municipal, passando pela avenida Afonso Pena e terminando na Praça da Estação, onde estarão concentradas das festas. Carroças enfeitadas por 18 das quadrilhas participantes do concurso participam do cortejo, que teve até o tradicional casamento.

Ao longo do período junino, a festa terá início às 18h nos fins de semana, com concursos de quadrilhas, disputado entre 40 grupos da cidade. As apresentações ocorrem entre os dias 28 e 30 de junho, e 6 e 7 de julho. Em seguida, o palco será aberto para os shows gratuitos, que ainda serão anunciados pela Prefeitura de BH, dentre eles o da cantora Naiara Azevedo, dona do hit “50 reais", que irá se apresentar no dia 30 de junho na Praça da Estação.

Estudantes de cinco faculdades de gastronomia da cidade também participam do concurso “Prato Junino”, que escolherá as melhores iguarias criadas pelos futuros chefs para comercialização a preços populares na Praça da Estação. Participam da disputa as Faculdades Promove, Pitágoras, Senac e Estácio de Sá, além do Centro Universitário UNA.

A programação inclui, ainda, uma exposição gratuita com figurinos e adereços típicos, cedidos pelos grupos de quadrilha. Ela está aberta ao até o dia 28 de julho, das 10h às 19h, de segunda a sexta, e das 9h às 14h, nos fins de semana.

