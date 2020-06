A alta letalidade do novo coronavírus entre os idosos, confirmada em todo o mundo, também desperta atenção em Minas. Por aqui, o índice de mortes de quem tem mais de 60 anos é cinco vezes maior do que a média geral dos demais doentes no Estado. Porém, alheios à vulnerabilidade, muitos ainda ignoram as medidas de proteção contra a Covid-19.

O mais recente boletim sobre a doença sinaliza que a letalidade das pessoas desta faixa etária chega a 12,6%, ao passo que a dos demais mineiros está em 2,3%. Ontem, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) informou que já são 431 óbitos em Minas, sendo 315 de idosos – 73% das vítimas.

Ainda assim, tem sido comum maiores de 60 anos andando pelas ruas, sem manter o distanciamento social recomendado para evitar o contágio da enfermidade. O Hoje em Dia flagrou, nesta semana, idosos caminhando pelo Centro de Belo Horizonte e, o que é pior, alguns sem máscara ou usando o equipamento de proteção individual de forma errada.

“Em geral, qualquer doença respiratória, como Influenza e outros coronavírus, apresenta quadros de saúde piores nos idosos”

Argus Leão - Infectologista

Sobre isso, os médicos são categóricos: as pessoas, principalmente os mais velhos, devem sair de casa apenas em último caso. “O ideal é que procurem não se infectar”, grava o infectologista Argus Leão, integrante do Comitê de Acompanhamento da Covid-19 em BH. O especialista defende o isolamento social, que é imprescindível contra a contaminação.

Motivos

Pesquisadores da Universidade de Hong Kong, território chinês, já haviam constatado essa relação entre idade e morte de pacientes com mais de 60 infectados pelo novo coronavírus em Wuhan, onde a epidemia começou, em dezembro de 2019.

O geriatra do Hospital das Clínicas da UFMG Jáder Freitas explica que, com o avançar da idade, o sistema imunológico entra em um processo chamado imunossenesência, como se fosse um envelhecimento da imunidade. “Assim, a pessoa passa a ter uma resposta um pouco mais lenta. Por essa razão, idoso morre mais de pneumonia, infecção urinária”, aponta o médico.

Além disso, di z Freitas, 80% dos idosos tomam algum remédio – pelas estatísticas brasileiras de saúde –, têm comorbidades, incapacidades ou fragilidades. “O idoso tem uma reserva menor para combater essa infecção e outras agressões. A gente sabe que um idoso, quanto mais frágil, mais dependente, suporta menos um acidente de carro, uma cirurgia de grande porte. São condições que o idoso apresenta, além da imunocenescência”.

Leia também:

Clubes de lazer de BH vivem esperança de reabertura depois de três meses

Lives cheias de emoção e muito mais para o fim de semana; veja a agenda

Mercado de usados registra melhora, mas exige criatividade dos empresários