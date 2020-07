Moradores da região metropolitana e do interior de Minas representam 28,3% do total de internações nos leitos de UTIs de Belo Horizonte dedicados exclusivamente para pacientes com a Covid-19. Levantamento da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) revela que, desde o início da pandemia, 1.310 pessoas com suspeitas ou diagnósticos do novo coronavírus precisaram de tratamento intensivo. Deste total, 371 não eram habitantes da capital.

Atualmente, a ocupação das vagas de UTIs está em 87% e é um dos fatores que impede a flexibilização das atividades econômicas do município. Desde 29 de junho, somente os serviços essenciais estão autorizados a funcionar em BH por causa da lotação das UTIs e enfermarias, além da taxa de transmissão do vírus. Esse último índice, no entanto, despencou nos últimos dias e, agora, não está mais no nível vermelho de segurança.

Infectologista e integrante do Comitê de Combate à Covid em BH, Carlos Starling observou a metrópole sempre absorveu pacientes de outros municípios. Contudo, a crise sanitária complicou o cenário da capital. "Sempre aconteceu e é uma situação que não muda. Até porque existe uma pactuação do SUS que estabelece isso. Mas é claro que em uma pandemia faz toda diferença".

De acordo com o especialista, o ideal seria que cada cidade tivesse terapia intensiva suficiente para receber os moradores. "O indicado seria que cada município tivesse estrutura para absorver a demanda, mas a realidade é que não tem. Isso de fato é um problema", ponderou.

Demanda



Moradores de outras cidades representam 13,6% do total de internações em BH, incluindo enfermaria e UTI, desde o início da pandemia do novo coronavírus. De 1º de março até 19 de julho, 62 municípios do interior solicitaram internação na capital para casos suspeitos de Covid-19. No período foram feitas 6.984 solicitações, sendo 948 de pacientes de outras cidades.

Sabará (24,2%), Santa Luzia (17,4%), Ribeirão das Neves (10,5%), Vespasiano (7,6%) e Pedro Leopoldo (6,0%) são os municípios que mais solicitaram hospitalizações na metrópole. Juntos, eles respondem por mais de 60% das solicitações vindas de outros locais.

