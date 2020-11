Segundo dados divulgados na noite deste domingo (1º) pelo Ministério da Saúde, o Brasil registrou, nas últimas 24 horas, 10.100 novos casos de Covid-19. No total, a doença acometeu 5.545.705 brasileiros e foi responsável por 160.074 óbitos, uma alta de 190 mortes desde o registro desse sábado (31).

O boletim informou que o número de recuperados vem aumentando e chega a quase 90% do total de infectados: 4.980.942 pessoas - 89,8% do total. O Brasil está em 2º lugar no total de recuperados do mundo, atrás apenas da Índia, que também está na frente em número de casos. A Índia registra 8,18 milhões de infectados e 4,49 milhões de recuperados.

O relatório da Saúde registra, ainda, que há 2.359 óbitos em investigação no momento.