A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), que fica no bairro Santo Agostinho, região Centro-Sul de Belo Horizonte, restringiu as atividades presenciais somente para as terças, quartas e quintas-feiras, das 8h às 17h, após o agravamento dos casos da Covid-19. ​ A alteração é válida a partir desta semana.

Nesses dias, a entrada na ALMG será permitida apenas a deputados e servidores, ficando suspenso o acesso do público externo.

No âmbito do processo legislativo, somente serão realizadas atividades de Plenário, de maneira semipresencial, estando suspensas as atividades das comissões. Haverá funcionamento presencial dos setores administrativos e dos gabinetes parlamentares somente de terça a quinta-feira, mediante escalas essenciais, definidas conforme a necessidade de cada órgão. Nas demais situações, o trabalho, de forma remota.

Estão suspensas as atividades com participação de público externo como eventos institucionais, homenagens e outros eventos coletivos.