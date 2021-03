A prefeitura de Belo Horizonte ampliou a imunização contra a Covid-19 para idosos com idade entre 68 anos e 67 anos. Na próxima sexta-feira (2), pessoas que completaram 68 anos até o último 30 de abril já podem tomar a vacina e, na segunda-feira (5), pacientes com 67 anos ou mais.

- 68 anos: a partir de sexta-feira, dia 2 de abril (não haverá vacinação no sábado, dia 3, e domingo, dia 4)

- 67 anos: a partir de segunda-feira, dia 5 de abril

O horário para vacinação é das 7h30 às 16h30 nos centros de saúde e postos fixos. Nas nove Unidades de atendimento 24h não Covid, que estão em funcionamento nas sedes de centros de saúde, não está sendo feita a aplicação de vacinas. O endereço dos locais está disponível no portal da prefeitura.

Segundo a PBH, os postos drive-thru foram ampliados e estão distribuídos em seis estruturas das 8h às 16h30. Confira os endereços.

Para a imunização, o idoso precisa levar documento de identidade, CPF e comprovante de residência. O uso de máscara é obrigatório, além do distanciamento nas unidades. O recomendado é que idoso leve, no máximo, um acompanhante para evitar aglomerações. Idosos do público-alvo acamados e com mobilidade reduzida devem se cadastrar no portal da prefeitura.

Ainda de acordo com a prefeitura, seguindo a orientação do Ministério da Saúde, todas as doses recebidas a partir da sétima remessa estão sendo utilizadas sem reserva da segunda dose. "O Ministério da Saúde garantiu o envio de nova remessa, em tempo hábil, para aplicação da segunda dose".

Até o momento, 273.171 pessoas receberam a primeira dose da vacina na cidade. Deste grupo, 97.760 foram imunizados com a segunda dose.