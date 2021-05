A Prefeitura de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, ampliou a campanha de vacinação contra a Covid-19 e imunizará novos grupos nesta sexta-feira (7). A partir das 12h, pessoas com comorbidades, com idade entre 50 a 59 anos e beneficiários do Programa de Prestação Continuada, além de grávidas e puérperas, que fizeram o cadastro no site da prefeitura até as 18h dessa quinta (6), receberão a primeira dose no município. A imunização ocorrerá nas unidades básicas de saúde de referência dos moradores.

Segundo a administração, um calendário de vacinação com ampliação do fluxo de imunização será divulgado no decorrer da próxima semana. O cadastro de pessoas com comorbidades permanecerá aberto até a próxima quinta-feira (13), por meio deste link.

Com a ampliação da imunização, o município avança para a segunda fase do Plano Nacional de Imunização, direcionado aos portadores de comorbidades. "Nossa expectativa é de receber, nos próximos dias, uma nova remessa de imunizantes para primeira dose, o que permitirá avançar a vacinação para os públicos de 45 a 49 anos" destacou o secretário municipal de saúde, Augusto Viana.

Documentação

No momento da vacinação, é necessário apresentar alguns documentos, como o cartão SUS, cartão de vacinação, documento de identidade com foto, comprovante de endereço e um comprovante da respectiva comorbidade, que pode ser receita médica, relatório médico ou exame. Quem não possuir o Cartão SUS deve fazer o cadastro em uma Unidade Básica de Sáude (UBS).

