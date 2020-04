Uma grande insegurança tomou conta de pais e mães pelo mundo afora com a inclusão das pessoas com asma no grupo de risco do novo coronavírus. Isso porque é uma patologia que afeta muitas crianças, justamente a parcela com sintomas mais brandos da Covid-19 segundo os números da Organização Mundial de Saúde (OMS). Qual fator seria mais importante no caso de infecção?

O Hoje em Dia ouviu o pneumologista e alergista pediátrico Wilson Rocha Filho, coordenador do serviço de pneumologia e alergia pediátrica do Hospital Infantil João Paulo II, o Centro Geral de Pediatria (CGP) e uma das grandes autoridades do Brasil no assunto.

E a primeira questão levantada por ele é o cuidado que se precisa ter quando se está no meio de uma pandemia. “Em 2003, tivemos uma pandemia por coronavírus. Eu já estava no CGP e cheguei a participar de um congresso, nos Estados Unidos, com um médico de Hong Kong que era uma referência no tratamento do vírus. Foi importante porque ele passou uma característica clara, que é a praticamente a ausência de quadro catarral nas infecções naquela época, mas depois vimos que tudo o que tínhamos planejado, com base científica, na literatura médica, como tratamento, adiantaria quase nada ou poderia até piorar quadros”, revela Wilson.

No quadro atual, a ausência de catarro, da secreção que escorre pelo nariz, segue como característica das crianças infectadas pelo coronavírus, o que pode ajudar no diagnóstico. Sobre a asma, as observações são ainda iniciais: É provável que a criança asmática leve ou bem controlada não caracteriza um fator de risco, mas mais dados precisam ser analisados e conhecidos. Já as cardiopatas, HIV positivo ou imunodeprimidas, essas precisam de todo o cuidado, pois integram o grupo de risco. De toda forma, os relatos são de um vírus menos asmatogênico, como o Influenza”, revela o pneumologista e alergista.

Experiência

Voltando a 2003, Wilson recorda de um caso muito divulgado em Belo Horizonte na época, que foi o de uma criança que tinha chegado a Confins vindo do Japão e apresentava sintomas de coronavírus: “O médico de Hong Kong tinha dito no congresso que que era usado como critério de triagem deles a presença de catarro na criança. Eu estava voltando de viagem e foi internado no CGP um menino, que tinha voltado do Japão, e o caso era suspeito. Os porteiros não foram trabalhar. Até os flanelinhas que trabalham na rua sumiram. O atendimento no Pronto Socorro, que é ao lado, caiu. Quando cheguei, usando todas as EPIs, o japonesinho estava correndo pelo corredor do andar separado pela gente. Quando me aproximei dele, estava com o nariz escorrendo, com catarro. Depois o exame mostrou que ele não tinha o coronavírus, mas isso já era quase uma certeza pelo relato no congresso nos Estados Unidos”, conta o especialista.

Segurança

Assim como em 2003, o João Paulo II tem um andar inteiro reservado agora a pacientes suspeitos, mas a coisa segue tranquila, com alguns casos ainda dependendo de confirmação: “O resultado dos exames tem demorado até dias. Isso é muito tempo numa pandemia”, revela Wilson.

Segundo ele, isso pode ser reflexo de uma percepção que vem sendo desenvolvida no mundo científico: “a suspeita é de que a proteína que permite o vírus entrar na célula, na criança ele não é muito bem desenvolvida ainda. Não tendo essa proteína, provavelmente não há a evolução para a forma mais grave”.

Outros dois pontos destacados pelo especialista é que ainda não se sabe com precisão o potencial de transmissão do vírus pelas crianças, pois os registros são sempre de contato com adultos com a Covid-19.

O isolamento social, neste momento da pandemia no Brasil, é fundamental para ele. “Você poderia pensar em uma coisa mais branda se fizesse teste em massa, principalmente no início. Agora, não tem como. A única solução para desafogar o sistema de saúde é mesmo o isolamento social”, avalia Wilson Rocha Filho.