O ex-prefeito de Janaúba, Wildemar Maximino da Cruz, o vivi, de 84 anos, morreu na tarde de sexta-feira (2), vítima da Covid-19. O filho dele, Wildemar Maximino da Cruz Júnior, o Dema, de 55, também faleceu pela doença poucos minutos após a morte do pai. Ambos estavam internados em hospitais de Montes de Claros, também no Norte de Minas.

O ex-político deu entrada na Santa Casa da cidade há 13 dias e foi intubado diante do agravamento da doença respiratória. Já o filho dele estava hospitalizado há 20 dias no Hospital Aroldo Tourinho há 20 dias.

Vivi Cruz foi prefeito por Janaúba nos períodos de 1971 a 1972, 1977 a 1982 e 1997 a 2000. Durante os três mandatos a frente da gestão municipal, ele executou construções importantes na cidade do Norte de Minas, como o atual prédio da prefeitura, a rodoviária e o mercado municipal da cidade, além de construção de escolas e a conquista do asfaltamento da rodovia BR-122, que liga a cidade à Montes Claros.

O atual prefeito de Janaúba, José Aparecido Mendes, decretou luto oficial por três dias no município devido às mortes do ex-prefeito e do filho Dema. Em mensagens publicadas nas redes sociais, a prefeitura da cidade e a Câmara Municipal lamentaram as mortes e se solidarizaram com a família.

Leia Mais:

Com 320 óbitos registrados em 24 horas, Minas passa marca de 25.500 mortos pela Covid-19

Vacinação contra a Covid-19 não será realizada neste sábado e domingo em BH

Igreja contraria decreto e receberá fiéis na missa do Domingo de Páscoa em BH