A Prefeitura de Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, vai abrir nesta sexta-feira (16), um hospital de campanha na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) São Benedito. Com a inauguração, a cidade vai contar com mais 60 leitos específicos para pacientes com Covid-19.

Segundo o boletim epidemiológico, o município tem 6.413 casos confirmados da doença e 261 mortes. "Embora Santa Luzia esteja fortalecendo sua rede de atendimento, é necessário que a população colabore na contenção do vírus no município, adotando as orientações de prevenção já preconizadas e divulgadas desde o início da pandemia”, enfatizou Nádia Duarte, secretária municipal de Saúde.

A estrutura conta com 11 leitos de urgência, 14 leitos semi-intensivos para tratamento de casos moderados a graves e 35 enfermarias clínicas, além de cinco leitos de observação e outros cinco para medicação. Os atendimentos seguirão os protocolos do Hospital São João de Deus. "O Hospital de Campanha é oriundo de um remanejamento da estrutura física da UPA São Benedito acrescido de equipamentos recém adquiridos pelo município".

A prefeitura informou que comprou dez respiradores, 35 camas hospitalares, macas, biombos, material médico hospitalar, oxímetro. "Com o intuito de superar a escassez de medicamentos no cenário, atual, antecipou a solicitação aos seus fornecedores para a entrega de medicamentos destinados à intubação, como relaxantes musculares e sedativos".

Com a inauguração do hospital, o espaço que antes era utilizado para atendimentos de Urgências e Emergências adultas foi transformado em um hospital temporário e o espaço que era destinado ao atendimento pediátrico foi organizado para atender às demandas normais da UPA, como traumas e clínicas médicas.

Os pacientes adultos que apresentarem sintomas como coriza, dor no corpo, febre, dor de garganta deverão se dirigir ao Hospital de Campanha, respeitando a sinalização existente na UPA São Benedito. Os casos pediátricos, mesmo com esses sintomas, serão atendidos na Unidade de Pronto-Atendimento Adulto Infantil.

Leia Mais:

Mulher com Covid tem parto na UTI em BH e conhece filha apenas 4 dias depois

Mais 637 mil doses de vacinas contra a Covid-19 devem chegar a Minas até amanhã

Grande BH avança para a Onda Vermelha do Minas Consciente; confira íntegra do pronunciamento de Zema